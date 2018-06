Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Mexic a strans bani 4 ani pentru a merge la Campionatul Mondial de Fotbal, dar soția nu l-a lasat sa plece in Rusia. Prietenii barbatului au facut insa un gest incredibil pentru a-l avea totuși alaturi pe amicul lor. (Reduceri mari la jocuri PC) Totul a inceput in 2014. In timpul Campionatului…

- Campionatul Mondial de Fotbal, care are loc in Rusia, inspira oamenii sa bata recorduri inedite. In Mexico City 363 de oameni s-au aliniat in forma unui tricou al nationalei tarii lor.Toți s-au imbracat in haine verzi și au purtat palarii de aceeași culoare.

- Campionatul Mondial debuteaza astazi, de la ora 18:00, cu partida dintre Rusia, țara gazda, și Arabia Saudita. Turneul final din Rusia va fi precedat de o festivitate de deschidere ce se anunța a fi una spectaculoasa. Robbie Williams, Aida Garifullina si Ronaldo vor face sa straluceasca deschiderea…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 este pe punctul de a incepe. Principalul dispozitiv pe care sunt urmarite meciurile este televizorul. Nu e de mirare, astfel, ca preturile acestor produse au crescut in Romania inainte de Cupa Mondiala. Potrivit magazinului online evoMAG, pretul mediu pentru un TV…

- Julen Lopetegui se confrunta cu un scandal urias iscat in jurul sau dupa ce a fost anuntat ca noul antrenor al lui Real Madrid, incepand din sezonul viitor. Oficialii Federatiei Spaniole de Fotbal (RFEF) au intentionat sa-l demita pe fostul portar si doar interventia vestiarului a facut ca acesta…

- Naționala de handbal masculin s-a reunit la Cluj-Napoca pentru barajul contra Macedoniei pentru calificarea la Campionatul Mondial (10 iunie Skopje –meciul tur, 13 iunie returul, la Cluj). De 4 ori campioana mondiala, Romania incearca calificarea la turneul final dupa o pauza de 8 ani (ultima prezența…

- Campionatul Mondial de Fotbal va fi in exclusivitate la Televiziunea Romana, din 14 iunie. Pana atunci, Stirile TVR va prezinta, in fiecare seara, cate una dintre cele 32 de echipe, dar si cele 11 orase.

- Kamara a fost forțat sa-și schimbe look-ul dupa operație. Artistul, jumatatea trupei Alb/Negru, a fost operat, in urma cu cateva saptamani, dupa ce a suferit o tripla fractura, de os zigomatic, mandibula și pomete. Kamara a ajuns la spital dupa ce a fost accidentat grav la fotbal , in urma cu cateva…