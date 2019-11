Stiri pe aceeasi tema

- E un trend printre actori, sa se abata de la text și sa improvizeze. Andi Vasluianu nu este adeptul acestui trend. Și poate ca in asta sta o parte a succesului sau. Vedeta serialului “Profu” spune ca respecta scenariul in totalitate, preferand sa-și puna amprenta pe personaj, daca simte ca-i poate imprumuta…

- Povestea lui Stefanie Mulic, o suedeza de 19 ani, a devenit cunoscuta in intreaga lume din cauza pasiunii sale pentru operatiile estetice. Pasiunea s-a transformat intr-o obsesie care a inceput inca din copilarie, de la varsta de 13 ani, cand tanara si-a injectat pentru prima oara acird hialuronic in…

- ​Andreea Raicu este una dintre cele mai apreciate femei din showbizul romanesc, dar și foarte dorite și curtate. Vedeta nu este foarte norocoasa in dragoste și, pana la varsta de 42 de ani, nu a reușit sa ajunga cu nici un iubit la casatorie.

- Rochia de mireasa creata in aproape 3 luni! Ellie Goulding s-a casatorit sambata cu Caspar Jopling in cadrul unei ceremonii ce a avut loc in York Minster Cathedral din North Yorkshire, Marea Britanie. Vedeta si-a dorit sa poarte rochia de mireasa la care a visat dintotdeauna, astfel ca a apelat la casa…

- Deea și Dinu Maxer au sarbatorit 11 ani de mariaj. Cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj emoționant in mediul online. Deea Maxer este casatorita cu cantarețul Dinu Maxer. Cei doi artiști, care au impreuna un baiețel pe nume Andreas. In data de 16 mai 2019, Deea Maxer a anunțat ca este insarcinata…

- Oana Lis a vorbit despre starea partenerului ei de viața, Viorel Lis, fostul primar al Capitalei. Oana Lis, in varsta de 40 de ani, a dat detalii despre cum se simte soțul ei, Viorel Lis, in varsta de 75 de ani. Cei doi au fost impreuna la mare, insa Oana Lis a marturisit ca l-a convis cu greu pe partenerul…