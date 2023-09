Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluire neașteptata din viața de familie a unuia dintre cei mai cunoscuți bucatari de la noi din țara. S-a aflat cine gatește acasa la Florin Dumitrescu, indragitul jurat de la Chefi la cuțite. Dezvaluiri noi despre celebrul bucatar de la Chefi la cutite Celebra competiție culinara de la Antena 1…

- Carmen Bruma a fost cea care a anunțat, in ediția din aceasta seara, caștigatorul celei de-a patra amulete. Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au așteptat cu sufletul la gura verdictul final, mai ales ca cel care va fi desemnat caștigator va avea posibilitatea sa aleaga…

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Telespectatorii au avut parte de o surpriza uriașa in ediția cu numarul trei! Florin Bratu a venit in platoul emisiunii. Antrenorul a lasat terenul de sport și s-a ”reprofilat” in bucatarie, unde și-a pus pasiunea și iubirea pentru gatit la inaintare! Iata cum s-a…

- Weekendul acesta, cei chefi dau startul audițiilor sezonului 12 Chefi la cuțite, la Antena 1. Sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu jurizeaza primele farfurii din preselecții, premiera maraton continuand cu alte trei ediții, luni, marți și miercuri,…

- Celebrul bucatar Florin Dumitrescu se afla in centrul unei mari inșelatorii pe internet. Juratul de la Chefi la Cuțite a facut public cu ce se confrunta urmaritorii sai din mediul online. Afla in randurile de mai jos la ce detalii trebuie sa fii atent, daca și tu ești fan al bucatarului. Cu ce problema…

- Toamna aceasta, televiziunea are gust doar la Antena 1, din 2 septembrie, cand Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu lanseaza mult așteptata invitație: ”Hai la masa, Romania!”, la festinul sezonului 12 Chefi la cuțite.

- Catalin Scarlatescu, in varsta de 51 de ani, a participat la America Expres anul trecut, impreuna cu iubita lui, Doina Teodoru. In timpul competiției, acesta a slabit mult și a avut parte de o transformare neașteptata.Recent, Catalin Scarlatescu a fost surprins in timp ce gatea, iar mulți dintre prietenii…

- Laurențiu Neamțu, din echipa lui Florin Dumitrescu, cu un CV impresionant (a lucrat in restaurante cu stele Michelin din New York, dar și pentru vedete internaționale) a avut o zi mai slaba, dupa cum a recunoscut, nu și-a putut gestiona emoțiile și nu a reușit sa se impuna, deși mulți il considerau…