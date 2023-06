Stiri pe aceeasi tema

- La data de 06 iunie a.c, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat pe DN 2-E 85, in afara localitații Dumbrava, un conducator auto de 21 de ani, din comuna Horgești, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 178 km/h. Polițiștii l-au sancționat contravențional cu amenda…

- Salonul de carte tehnico-științifica, artistica și literara al recentei manifestari Euroinvent 2023 – ediția a 15-a, de la Iași, i-a acordat colonelului de Tancuri (rtr) Mihai Purcaru, din Bacau, o medalie de aur pentru lucrarea „Personalitați și locuri ale comunei Parjol” (Ed. Magic Print, Onești,…

- La data de 29 mai a.c., in jurul orei 17:30, o patrula de siguranta publica formata dintr-un polițist din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Onești si un jandarm din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Onești a depistat in flagrant delict, un tanar de 25 de ani, din comuna Urechești, in timp ce conducea…

- Ziua Eroilor Patriei, sarbatorita in acest an pe 25 mai, de Ziua Inalțarii Domnului in Calendarul creștin ortodox, a fost marcata in tot județul Bacau print ceremonialuri militare și religioase la Monumentele Eroilor. La ceremonialul de la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea din Bacau (Cimitirul…

- Chiar daca profesorii sunt in greva, absolvenții de clasa a XII-a iși respecta programul și rand pe rand se bucura de emoțiile paradelor și cursurilor festive. Sarbatoare la „Karpen” Joi, 24 mai, primii absolvenți de clasa a XII-a care și-au strigat bucuria prin centrul orașului au fost cei de la Colegiul…

- „Sunt decenii in care nu se intampla nimic; și saptamani in care se intampla decenii.” Acest calambur ii este atribuit lui Lenin și ma incearca vag un sentiment de deja-vu. Electricitatea poate fi in curand raționalizata, spune publicația de limba germana https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/energiewende-hier-koennte-Strom-bald-rationiert-werden,TdsCbVY …

- Sub denumirea de “Leadership pentru administrațiile locale din Romania”, weekendul acesta a avut loc in Municipiul Oradea, ediția cu numarul 23 a Academiei Europene pentru tineri lideri politici. Am reprezentat județul Bacau impreuna cu o delegație formata din 8 tineri din cadrul organizațiilor: TNL…

- Planul strategic privind siguranța rutiera adoptat de guvern in luna mai a anului 2022 propune reducerea masiva a accidentelor rutiere, insa nu ofera soluții care sa se adreseze cauzelor, ci mai degraba idei ipotetice, imposibil de pus in aplicare. Viziunea Ministerului Transporturilor privind reducerea…