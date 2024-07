Stiri pe aceeasi tema

- Noua și moderna baza de tenis BGH Ariniș, din Gura Humorului, va gazdui sambata un interesant turneu de tenis pentru copii.„Dragi iubitori ai tenisului, competiția Cupa Ariniș Junior, turneu de categorie Gold din cadrul circuitului Tenis 10 MPG, va fi organizata la Gura Humorului pe data de ...

- China Media Group (CMG) a organizat cu succes, zilele trecute, Dialogul „Oportunitați globale in adancirea reformelor Chinei in noua epoca” , ediție cu invitați din Italia, Germania și Franța. Participanți din cercurile politice, de afaceri, academice și media din cele trei țari au efectuat un schimb…

- Moda jocurilor de noroc jucate intr-un stabiliment legal a inceput in 1638, atunci cand a fost inaugurat Casino di Venezia pe Marele Canal din faimosul oraș italian. De atunci și pana in 2024, numarul cazinourilor la nivel mondial este estimat de unele surse la 5098, și de altele la 9483 de locații.…

- Cristian Prepelița, acuzat de Andrei Cebotari, in ședința trecutaa CSM, ca frații sai ar fi fost implicați in acțiuni criminale, este singurul care a ramas fara funcție, dintre cei patru candidați la fotoliile de procuror in Procuraturile Ungheni, Caușeni și Singerei, intervievați, astazi, de membrii…

- Presedintele ucrainean a acuzat China de prelungirea razboiului in tara lui prin sustinerea Rusiei. Volodimir Zelenski a afirmat ca Beijingul nu numai ca refuza sa participe la un summit care urmeaza sa aiba loc in Elvetia in luna iunie, dar ca acesta incearca sa impiedice alte tari sa participe la…

- Antonio Momoc, conferențiar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii, Universitatea din București, specialist in comunicare și media, a lansat ieri volumul Comunicarea 2.0. New media, particiapre și populism la editura Revistei Timpul. Cu un parcurs academic remarcabil, Momoc a fost…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca Muzeul de Istorie a Orașului (Turnul de Apa) iși va deschide larg ușile pe data de 18 mai 2024, pentru a sarbatori Ziua Internaționala a Muzeelor și Noaptea Europeana a Muzeelor, printr-un program cultural-artistic variat. Activitațile tematice vor debuta…

- ► Decizia finala a listei targurilor ar trebui sa fie facuta cu mai mult profesionalism și sa fie alocat un timp mai indelungat de analiza ► Care trebuie sa fie etapele participarii la targuri ► Gheorghe Fodoreanu: AI (inteligența artificiala), pe acest subiect, este partizanul nostru, oferindu-ne informații…