Pașii pe care să îi urmezi ca să îți deschizi un business în HoReCa Daca te atrage industria HoReCa și vrei sa pui bazele unei afaceri in acest sector, ca sa iți marești șansele de a avea succes inca de la inceput, poți sa ții cont de cațiva pași utili care sa iți faciliteze startul in business. Pentru ca, pe langa multa munca și rabdare, e nevoie și de decizii pragmatice cu privire la obiectivele pe care ți le propui. In consecința, fie ca vrei sa iți deschizi o cafenea ori un restaurant, ține cont de ideile de mai jos. Decide unde vrei sa iți poziționezi afacerea Acesta e un prim pas pe care sa-l faci. Ce vrei mai exact sa conduci? Un pub, un… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

