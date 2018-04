Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-au intalnit pentru prima data vineri, la Panmunjom, in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza DPA. Dupa ceremoniile initiale, cei doi s-au asezat fata in fata la o masa ovala din Casa Pacii…

- Primele imagini transmise in direct de la summitul inter-coreean de la Panmunjom l-au prezentat vineri pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in intampinandu-l cu un zambet pe liderul nord-coreean Kim Jong Un la linia de demarcatie dintre cele doua Corei, relateaza Yonhap si Reuters. Foto: (c) AP/AP…

- Coreea de Sud si cea de Nord au convenit sa organizeze un summit intercoreean la 27 aprilie intr-o incercare de a-si imbunatati relatiile bilaterale si de a reduce tensiunile militare, anunta joi Yonhap si AFP, conform agerpres.ro. Astfel, presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul de…

- Echipajul Germaniei ocupa primul loc dupa primele doua manse disputate sambata in proba masculina de Bob 4, in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, in timp ce echipajul Romaniei s-a clasat pe locul 29, ultimul. Germania ocupa primul loc dupa doua manse cu timpul cumulat de 1min37sec55/100,…

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- Imagini uimitoare cu galeria Coreei de Nord au fost surprinse de fotografii si cameramanii prezenti la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud Prezente la un meci de hochei desfasurat la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyongChang, majoretele lui Kim Jong Un au cântat…

- Jocurile Olimpice de la Pyeongchang au inceput, vineri, cu o ceremonie sub semnul pacii, marcata de momentul istoric al defilarii sportivilor din Coreea de Nord si Coreea de Sud sub drapelul unificarii. Un moment savuros al spectacolului a fost defilarea tonganului Pita Taufatofua, care desi este…

- Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud va inregistra o premiera diplomatica in relația cu vecinii de la nord. Delegația oficiala de la Phenian va fi condusa de sora liderului Kim Jong Un. Va fi pentru prima oara cand un membru al familiei conducatoare nord-coreene va merge in Coreea de Sud.…