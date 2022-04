Pași importanți pentru un Euro digital. Banca Centrală Europeană începe prototipul experimental al front-end-ului digital euro Pana la cinci banci sau alți furnizori de servicii de plata vor fi selectați pentru a participa fara compensație la dezvoltarea front-end-ului digital euro, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Pași importanți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Pași importanți…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a angajat duminica intr-un mesaj difuzat de Pastele ortodox ca "raul" nu va putea distruge Ucraina si s-a rugat pentru o "copilarie, tinerete si batranete fericite" pentru toti copiii ucraineni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele…

- Primul ecran 3D din Romania, de 111 metri patrati, a fost amplasat pe peretii exteriori ai magazinului Mobexpert din Baneasa Shopping Center, in urma unui parteneriat cu Euromedia, un al doilea panou fiind pe acoperisul magazinului Mobexpert din Pipera, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- FIFA a lansat un nou serviciu de streaming video, FIFA+, care va oferi gratuit meciuri in direct de la competiții din intreaga lume, precum și documentare in stil "Netflix", anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ONU a condamnat vineri arestarea arbitrara de catre fortele ruse sau disparitia a zeci de oficiali, jurnalisti si militanti ucraineni, transmite AFP. Unele din cazurile respective sunt similare cu luarea de ostatici, arata Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- India și China au convenit asupra importanței unei incetari imediate a focului in Ucraina, a declarat astazi ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar, dupa ce a purtat discuții cu omologul sau chinez Wang Yi, transmite Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, duminica seara, ca peste 20.000 de oameni din 52 de tari s-au oferit deja sa lupte in Ucraina, unde vor servi intr-o Legiune internationala nou creata, potrivit Associated Press. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Apararii din Rusia a publicat un material video in care arata avansarea terestra a trupelor rusești catre capitala Ucrainei, Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Stimulate de explozia tarifelor la energie, preturile la producator in Germania au inregistrat o noua crestere record in luna ianuarie, intr-un context in care inflatia galopanta pune presiune asupra oficialilor de la Banca Centrala Europeana, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…