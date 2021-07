Stiri pe aceeasi tema

- Focarele de gripa aviara care au evoluat in judetele Mures si Harghita au fost stinse iar restrictiile au fost ridicate, a anuntat, azi, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. In aceste conditii, fermele avicole din zonele respective pot comercializa la nivel national…

- Pana astazi, 13 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.726 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). The post Bilanț coronavirus – 13 iunie – Autoritațile anunța noile statistici – Cate infectari s-au inregistrat in ultimele 24 de ore appeared first on Realitatea…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 11 Tarnaveni au identificat in trafic, pe DJ 142D, pe raza localitații Deleni, un autoturism, condus de un barbat, de 31 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acestuia rezultandu-i o valoare de 0,78 mg/l alcool pur in aerul…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni au fost sesizați vineri, 7 mai, in juurl orei 20.00, prin apel 112, de catre personalul medical din cadrul unei unitați medicale din localitate, despre faptul ca o pacienta s-ar fi aruncat de la etajul cladirii unde se afla internata."La fața locului…

- Angajații, in schimb, s-au vaccinat pana acum in procent de 34% (65 din 189) dar procesul este inca in curs. La nivel național, intenția de vaccinare in randul deținuților este de doar 40%, potrivit unei informari a Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP). Vaccinarea…

- Deunazi, o doamna care dorea sa cumpere un apartament din portofoliul agenției pe care o reprezint, imi spunea ca și ea vinde și ca "nu mai poate de cap". Ca e foarte stresata. I-am raspuns, oarecum ironic, ca ar trebui sa iși caute un agent imobiliar daca vrea sa scape de stres, iar doamna mi-a … Post-ul…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare tip Cod galben de inundatii, valabila pana joi, in bazine hidrografice din 13 judete situate in regiunile Transilvania si Banat. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica…

- Daca la inceput de saptamana am avut parte de ninsori și temperaturi sub zero grade in județul Mureș, iata ca incepand de astazi vremea se incalzește și temperaturile cresc puternic. Astfel, in urmatoarele zile, se vor inregistra temperaturi maxime care vor depași 22 de grade Celsius. Spre sfarșitul…