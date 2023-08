Pășcan de la Inspectoratul Școlar și-a dat demisia! Surse apropiate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș ne-au anunțat ca inspectorul general Pașcan Gavril Sabin și-a dat demisia din funcția pe care o deținea.In urma cu doar cateva zile au aparut informații privind o ancheta desfașurata pe teritoriul mai multor județe privind examenele de bacalaureat din ultimii ani. In ancheta ar fi fost vizat și județul Mureș, pe perioada in care Pașcan a fost... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

