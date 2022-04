Stiri pe aceeasi tema

- A inceput SAPTAMANA MARE: Deniile din Saptamana Patimilor. Credinte populare si semnificații importante pentru credincioși Credincioșii ortodocși au intrat in ultima saptamana din Postul Paștelui, o perioada cu semnificații importante. In Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare, fiecare zi marcheaza…

- ncepand din Joia Mare nu se mai face nici un fel de munca a campului, si tot in Joia Mare nu se doarme deoarece cine doarme va fi lenes tot anul. In Vinerea mare nu se slujeste sfanta Liturghie, cine poate tine post negru, nu se lucreaza si nici clopotele nu se trag. Chiar daca cineva trebuie ingropat,…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca pasca este un desert nelipsit de pe masa de Paște! Ei bine, daca vrei sa iți surprinzi invitații și pe toți cei dragi este momentul sa dai uitarii rețeta de pasca clasica și sa o incerci pe cea fara aluat și cu nuca de cocos! Este cu adevarat un curcubeu…

- Vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu o masa de Paște deosebita, dar nu mai ai idei? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu crema de prune și vanilie. De ce ingrediiente avem nevoie pentru acest desert.

- Paștele bate la ușa și se apropie cu pași repezi, iar gospodinele pregatesc diferite bunatați pentru masa de Paște. Astazi va prezentam o rețeta de pasca extrem de delicioasa. Nu ai nevoie de multe ingrediente și nici de mult timp. Pasca cu branza de vaci Este o rețeta simpla și cu puține ingrediente.…

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar astazi va prezentam o rețeta delicioasa de pasca cu ciocolata. Ai nevoie de puține ingrediente, dar cu sigurața rezultatul va fi unul pe masura așteptarilor.

- Se apropie Paștele cu pași repezi, iar tu nu ști ce rețeta de pasca sa prepari? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam o pasca moderna. Este un preparat gustos pentru zilele de sarbatoare. Iata cum sa pregatești cea mai buna pasca, dar și de ce ingrediente ai nevoie!

- Sambata Morților 2022. Cand are loc aceasta sarbatoare. Anul acesta, Sambata Morților va avea loc in luna februarie. Sambata Morților este sarbatoarea care marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților și care se incheie inainte de Saptamana Mare a Paștelui. In 2022, Sambata Morților este praznuita…