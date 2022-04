Pasca Annei Lesko /VIDEO Când nu pozează dezbrăcată, solista împărtășește rețete de Paște Anna Lesko nu-și uita fanii pe Paște. Pe unii ii uimește cu poze in care apare dezgolita, cu pasca in brațe, iar pe alții ii mulțumește dandu-le propria rețeta a celei mai populare prajituri de Paști. Rețeta pasca Anna Lesko. Conștienta de atuurile sale, solista, care arata senzațional la 42 de ani, continua sa faca furori pe internet. De acesta data impaca și ”capra, și varza” și-și mulțumește in egala masura pe aceia dependenți de sexy instantanee dar și pe cei curioși de ce lauda și cum se prezinta gospodina Anna Lesko in bucptarie. Inainte de Paște, focoasa basarabeanca a facut publica rețeta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

