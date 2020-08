Păsările tropicale îşi limitează reproducerea pentru a supravieţui perioadelor de secetă (studiu) Pasarile din padurile tropicale isi limiteaza reproducerea pentru a reusi sa supravietuiasca in perioadele de seceta, potrivit unui studiu publicat luni in revista Nature Climate Change, informeaza AFP.



Cercetatorii au folosit informatii referitoare la 38 de specii, culese de-a lungul a 17 ani de observatii pe teren in Venezuela si Malaysia, in timpul unor perioade de seceta in care cea mai mare parte dintre pasari si-au limitat activitatea de reproducere. Cresterea puilor necesita intr-adevar un consum suplimentar de energie intr-o perioada de diminuare a resurselor de hrana.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

