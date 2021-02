Păsările flamingo se odihnesc în Kazahstan Zeci de pasari flamingo și-au gasit adapost temporar la sfarșitul iernii pe marginea unui lac din Kazahstan. Migrația sezoniera da naștere an de an unor asemenea peisaje uimitoare, dar de data aceasta specialiștii spun ca numarul pasarilor este mult mai mare. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a confirmat anularea Campionatului European U19 din acest an, care ar fi trebuit sa fie gazduit de Romania. Decizia UEFA vine imediat dupa ce Competiția UEFA Youth League a fost anulata din cauza faptului ca nu exista progrese serioase in lupta impotriva pandemiei, dar și din cauza faptului ca…

- Cotatia petrolului Brent a urcat pentru a treia zi consecutiv, cu 2,2%, la 57,57 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins 58,05 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel consemnat din ianuarie 2020. Pretul petrolului WTI, de referinta pe piata americana, a avansat cu 2,3%, la 54,81 dolari pe…

- Jucatorul australian Alex de Minaur, locul 23 ATP si cap de serie numarul 4, a castigat, miercuri, turneul ATP 250 din Antalya, potrivit news.ro. El a beneficiat de abandonul adversarului sau din finala, Alexander Bublik din Kazahstan, locul 49 ATP si cap de serie numarul 8, la scorul de 2-0,…

- Cel putin 272 de foci dintr-o specie amenintata cu disparitia au fost descoperite moarte in ultimele zile pe mai multe plaje de la Marea Caspica de pe teritoriul republicii ruse Daghestan, au indicat vineri autoritatile locale, informeaza AFP. ”Nu este exclus sa descoperim si altele”, a afirmat pentru…

- Antena Stars revine cu o noua exclusivitate! Dupa ce reporterii au intrat in casa celebrului Cengiz Siklaroglu și i-au luat acestuia un interviu de senzație, au reușit sa obțina și filmari spectaculoase cu leul, rechinul și pasarile flamingo ale acestuia. Iata cum arata animalele exotice ale milionarului…

- O femeie a ajuns duminica la spital, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier, in Bistrița, pe drumul de centura al municipiului. Modulul SMURD a intervenit in Bistrița, pe drumul de centura (zona Flamingo) la un eveniment rutier in care a fost implicat un moped și un autovehicul. O persoana…

- Sarbatoarea nationala a romanilor a fost petrecuta fara presedintele Basescu. Lipsa acestuia de la parada militara si prezenta acestuia in Kazahstan a fost larg comentata si nu laudativ. Este adevarat ca din aceasta tara avem de recuperate o caciula...