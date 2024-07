Stiri pe aceeasi tema

Dupa ce focul a fost stins, cu toții au revenit in unitațile de cazare

- Mai mulți turiști romani aflați in zona Izmir – Kușadasi din Turcia au fost evacuați preventiv din unitațile de cazare in contextul incendiilor de vegetație izbucnite in zona. Oamenii au notificat Consulatul General al Romaniei.

- Un camionst reținut in apropierea graniței cu Republica Moldova, in regiunea ucraineana Odesa. In locul cerealelor, in remorca se aflau 40 de barbați. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la reprezentantul Serviciului de stat al frontierei de stat al Ucrainei, Andrei Demcenko. In seara zilei…

- Generalul-locotenent Hodges a menționat ca Odesa este un punct crucial pentru accesul naval la Marea Neagra și ca, daca rușii ar ajunge sa controleze orașul, ar putea avea consecințe severe pentru Romania și Republica Moldova. Aceasta situație ar putea genera o serie de riscuri, inclusiv un potențial…

- Armata a atacat centrul orașului Odessa in noaptea de 1 mai. Despre acest lucru a declarat șeful administrației civile regionale, Oleg Kiper. Potrivit acestuia, atacul a fost efectuat cu rachete balistice. Drept urmare, trei persoane au fost ucise, inclusiv un ofițer de poliție. Alte trei persoane au…

- Odesa a devenit din nou tinta atacurilor rusesti. Patru oameni si-au pierdut viata si alti zeci au fost raniti, anunta autoritatile, potrivit Euronews.O alta cladire realizata in stil gotic a fost lovita si distrusa de flacari. #BREAKING The “Harry Potter” castle in Odessa, Ukraine is on fire due to…

- Razboiul din Ucraina se afla in cea de-a 790-a zi. Dronele rusești au atacat regiunea Odesa și Kievul. Noua persoane au fost ranite, inclusiv patru copii. Armata rusa a atacat regiunile din sudul Ucrainei cu dronele “Shahed”. Noua persoane au fost ranite in Odesa, inclusiv patru copii, potrivit șefului…

- Rachete rusesti au lovit vineri portul Pivdenni din regiunea Odesa din sudul Ucrainei, distrugand depozitele de cereale si produse alimentare, au declarat presedintele Volodimir Zelenski si alti oficiali, transmite Reuters, potrivit News.ro.„Au lovit portul maritim Pivdenni.