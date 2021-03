Păsările aflate în sălbăticie îşi pierd talentul de a cînta Pasarile aflate in salbaticie isi pierd talentul de a cinta si uita melodiile. sint concluziile unui nou studiu, realizat de britanici. Fenomenul este explicat prin faptul ca masculii sint pe cale de disparitie, iar, din cauza numarul mic, acestia nu reusesc sa invete de la cei mai in virsta, iar asta le afecteaza succesul la cucerirea femelelor si, respectiv, capacitatea de reproducere, transm Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

