- Imagini cu mai multe pasari moarte sau cu cate o aripa ranita prin ceea ce pare a fi impuscare au fost publicate in mediul online de reprezentantii Asociatiei Euroteens, ai carei specialisti explica faptul ca speciile respective nu pot fi vanate legal in nicio perioada a anului.

- Doctorita ucisa in cabinetul sau din Braila este inmormantata astazi la Chisinau. Anuntul a fost facut de catre fratele femeii, cunoscutul jurist Sergiu Bozianu. Pe pagina sa de Facebook, el vorbește despre sora sa, numind-o Marina Bozianu și nu Gavril, dupa soțul ei. Cadavrul Marieni a fost adus vineri…

- E-Factura E-TVA și E-Transport Guvernul a trecut la digitalizare in acest an. Ne amintim de E-Factura, E-TVA și E-Transport – ei spun ca este un succes, dar realitatea din teren este complet diferita. Acum se pregatește o noua idee: E-Comerț. Ministrul Economiei , Stefan Radu Oprea, considera ca E-comertul…

- Statul roman ofera un stimulent financiar lunar pentru angajarea elevilor de liceu și a studenților pe perioada vacanței de vara. Perioada maxima pentru care angajatorii pot beneficia de subvenție este de 60 de zile. Subvențiile sunt egale cu 50% din valoarea indicatorului de referința al asigurarilor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2024 cu 62,13% fața de iunie 2023, atingand un volum de 21.358 unitați, potrivit datelor industriei – ACAROM. Pe primele șase luni din 2024, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 82.505 unitați, o creștere de 12,03%…

- ACS Transilvania Brasov confirma faptul ca este unul dintre cluburile importante in peisajul handbalului juvenil romanesc. La capatul unui sezon foarte bun, cele trei echipe inscrise in Campionatele Naționale au obținut calificarea la Turneele Finale: junioare 2, junioare 3 și junioare 4. Se incununeaza,…

- „Sebastian Burduja si-a depus candidatura pentru Primaria Capitalei. In sfarsit, Bucurestiul are o solutie liberala pentru Primaria Generala, PNL era dator sa aiba un candidat, iar Sebastian este cea mai buna optiune! Are un plan clar pentru Bucuresti si solutii pentru probleme. Are studii de exceptie,…