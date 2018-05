Pasarele pietonale pe centura Capitalei unde nu este nevoie

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a reușit o performanța unica in lume, anunța ca autostrazile anunțate inca din anii 2004 s-ar putea finaliza in 2026.

- Chiar daca exista foarte multe zone pe cel mai important drum al țarii, București-Pitești-Valcea-Sibiu-Deva-Arad, unde nu exista marcaje și parapeti de protectie, Compania Naționala de Administrare a Infrastructuri Rutiere continua sa ingroape zeci de milioane de euro in dungi pe asfalt, marcaje rutiere…

- Reprezentanții Pro Infrastructura au filmat, din avion, lotul 3 al autostrazii Lugoj – Deva. Din imagini se vede ca lucrarea este finalizata in proporție de 85%, dar și faptul ca inca exista intarzieri pe anumite porțiuni. “Pe cea mai mare parte a tronsonului execuția este in curs de finalizare,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a decis ca firmele administrate de Dorinel Umbrarescu sa construisca aproximativ 17 km din autostrada de centura Sud a Capitalei, oferta asocierii Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Artera Proiect fiind de 882 milioane lei, fara TVA.

- Deputatul Daniel Olteanu Deputatul liberal de Vaslui Daniel Olteanu acuza Ministerul Transporturilor și Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de rea-voința in realizarea variantei de ocolire a municipiului Barlad. In cadrul unei declarații susținute in plenul Parlamentului,…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, a anunțat ca șoseaua de centura a Sucevei va fi finalizata de firma „Antrepriza Construcții”, care va fi inființata de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Alexandru Baișanu a declarat ca la finalul unei ședințe la care a participat…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca asocierea Sinohydro – Nord Vest Infrastructura si Servicii a castigat contractul pentru modernizarea sectorului DN2 - A2 al centurii Capitalei, proiect estimat la 233 milioane lei (50 milioane euro), fara TVA.Durata…