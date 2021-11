Pasarela Gelu-Crizantemelor, construită în anul 1949, va fi reabilitată Pasarela din zona Iosefin a fost construita acum mai bine de 70 de ani, in 1949, și este intr-o stare avansata de degradare, fiind afectata inclusiv structura de rezistența. Primaria Timișoara a anunțat, azi, ca lanseaza procedura de achiziție a lucrarilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Pasarela Gelu-Crizantemelor”. Documentele aferente licitației deschise au fost […] Articolul Pasarela Gelu-Crizantemelor, construita in anul 1949, va fi reabilitata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

