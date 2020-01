Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral a anunțat joi, printr-un comunicat de presa, ca pasarela din fața Cazinoului din Mamaia urmeaza sa fie demolata in cadrul proiectului de stopare a eroziunii plajelor. Pasarela, care in perioada interbelica gazduia singurul bar maritim al Europei, face parte din Ansamblul Cazino Mamaia, monument istoric de categoria B inaugurat in anul 1935, in prezența Regelui Carol al II-lea. Șefa Direcției Județene pentru Cultura a declarat pentru Info Sud-Est ca nu i-a fost solicitat și nici nu a eliberat vreun aviz pentru desființarea pasarelei. Ce spune ABADL…