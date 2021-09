Italia se pregateste sa impuna, incepand din octombrie, obligativitatea pasaportului verde Covid-19 pentru toti angajatii, inclusiv pentru cei din sectorul privat. Italia devine astfel prima tara europeana care ia o astfel de decizie in incercarea de a accelera ritmul campaniei de vaccinare si de a opri infectarile, transmite miercuri Reuters. Italia se afla printre statele care au impus acest pasaport pentru accesul la muzee, sali de sport, evenimente in spatii inchise sau in interiorul restaurantelor. Ulterior, guvernul italian a extins folosirea pasaportului in cazul profesorilor si al personalului…