„Pașaportul verde”: Cine îl vrea și cine nu îl dorește Comisia Europeana a anunțat deja inființarea „adeverinței de vaccinare anti-COVID” sau a acelui document care arata ca cineva a trecut prin boala. In Europa nu toate țarile sunt de acord cu emiterea acestui document. Pe de o parte, țari precum Franța atrag atenția ca doar 5% din polulația eligibila din Uniune s-a vaccinat și nu este clar nici cata vreme o persoana imunizata este rezistenta la boala, nici daca și cat poate ramane contagioasa. Pe de alta parte, Austria s-a grabit sa anunțe deja ca va introduce pașaportul verde de calatorie chiar de luna viitoare. Medicii europeni nu au o certitudine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

