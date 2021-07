Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, dupa multe controverse, pasaportul sanitar, la o zi dupa o noua mobilizare a oponentilor acestei masuri, informeaza AFP. Adunarea Nationala a pus capat, cu o majoritate confortabila de voturi (156 pentru, 60 impotriva si 14 abtineri) unui maraton…

- Franța a anunțat oficial intrarea in cel de al patrulea val al pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut astazi chiar de premierul Jean Castex, care, dupa un nou Consiliu sanitar de aparare, a prezentat la televiziunea TF1 modul in care se va acționa impotriva pandemiei in lunile urmatoare. Se…

- Franța impune folosirea unui „permis de sanatate” pentru accesul in muzee, cinematografe sau alte spații culturale, in mijlocul unui val puternic de imbolnaviri cu Covid-19, generat de virulenta varianta Delta, relateaza BBC.

- Crestere neobisnuita! Numarul de contaminari cu COVID-19 in Franta in ultimele 24 de ore a urcat la 18.000 in comparatie cu sub 7.000 in saptamana anterioara, a anuntat cu ingrijorare ministrul sanatatii, Olivier Veran, in opinia caruia, aceasta crestere, cauzata de varianta Delta, este neobisnuita,…

- Peste 100.000 de francezi au protestat, sambata, impotriva vaccinarii si a certificatelor COVID la Paris, Strasbourg, Lille si la Montpellier. Protestatarii au scandat „Libertate!” si au purtat semne care denuntau o „dictatura sanitara” a presedintelui Macron, transmite Mediafax. Totodata, doua centre…

- Adunarea Nationala a Frantei a aprobat miercuri instituirea unui 'pasaport sanitar COVID-19' ce va putea fi folosit pentru accesul la evenimente sportive, festivaluri si parcuri tematice cu prezenta numeroasa, o masura puternic contestata despre care guvernul afirma ca va ajuta la redeschiderea…