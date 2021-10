Pașaportul românesc rămâne unul dintre cele mai puternice din lume Pașaportul romanesc ramane unul dintre cele mai puternice din lume, potrivit indexului Henley Passport pe acest an. Cetațenii romani pot calatori fara viza in peste 170 de țari. Tara noastra deține al 16-lea cel mai puternic pașaport din lume, la egalitate cu Chile, Monaco și Emiratele Arabe Unite. Primul loc in clasamentul din acest an este imparțit de Japonia și Singapore, cu acces fara viza in peste 190 de destinații. La polul opus, Afganistan, Irak și Siria sunt statele cu cele mai slabe pașapoarte din lume. Cetațenii lor pot calatorii fara viza in mai puțin de 30 de jurisdicții, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

