Parlamentul European și statele-membre s-au pus de acord in ceea ce privește certificatul sanitar european Covid. Scopul acestui document este de a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene in timpul pandemiei de coronavirus. Documentul, care se va numi „certificatul verde digital european” va atesta ca deținatorul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, ca are un test negativ recent la coronavirus sau ca a trecut deja prin boala. In practica, acestea vor fi trei certificate distincte. Certificatul va fi disponibil fie in format digital, fie pe hartie. Un cadru comun al UE va permite…