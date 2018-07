Stiri pe aceeasi tema

- Primele cereri din partea cetatenilor Uniunii Europene care vor sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit vor fi inregistrate la sfarsitul lunii viitoare, in cadrul unui program pilot de obtinere a asa-zisului "settled status", statutul de cetatean instalat in Marea Britanie, transmite Press Association.

- Valabilitatea pasapoartelor simple se dubleaza, incepand cu data de 20 iulie, de la cinci la zece ani, pentru persoanele care au peste 18 ani. Modificarile Legii aduc schimbari si in cazul minorilor. Pasapoartele nu mai sunt valabile cinci ani, ci zece Potrivit Legii nr. 133 din 18 iunie 2018, incepand…

- Astazi, 20 iulie, intra în vigoare legea Guvernului României privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor simple electronice de la 5 la 10 ani, în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 25 de ani si de la 3 la 5 ani pentru cei cu vârste…

- Primaria București nu a avizat mitingul diasporei din 10 august, din Piața Victoriei, motivul fiind ca manifestarea incalca un articol din lege care spune ca adunarile publice trebuie sa se desfasoare in mod pasnic si civilizat, fara sa afecteze transportul in comun sau functionarea institutiilor publice. Gabriela…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters.

- Ce se va intampla cu migranții romanii dupa Brexit și ce cred romanii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptura fara precedent in istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu romanii care sunt de ani buni in Londra și ne-au explicat ca nu e raul atat de rau și ca Marea Britanie…

- Initiativa legislativa pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, a fost adoptata de Camera Deputatilor pe 23 mai si prevede ca: „Valabilitatea pasapoartelor simple electronice este stabilita dupa cum urmeaza: 3 ani pentru persoanele…

- Comisia Electorala britanica a amendat cu 70.000 de lire sterline Leave.EU, una din principalele campanii care au sustinut la referendumul din 2016 iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit vineri Reuters si BBC News. Leave.EU a fost amendata pentru multiple incalcari ale legii electorale,…