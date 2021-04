Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) de la Bruxelles va adopta o poziție de negociere in sesiunea plenara de saptamana viitoare. In cursul lunii mai, Consiliul European (CE) , Parlamentul și Comisia se vor pune de acord, astfel incat in cursul verii sa poata incepe utilizarea versiunii pilot a pașaportului de…

- Europarlamentarii indeamna la accelerarea eforturilor de a raspunde apelului lansat de cetațeni pentru renunțarea la schimbarea orei in statele membre ale Uniunii Europene, arata un comunicat publicat de Parlamentul European. In martie 2019 Parlamentul European a votat in favoarea renunțarii la practica…

- Uniunea Europeana vrea sa introduca certificatul verde digital de la 1 iunie. Documentul nu va fi unul discriminator, ci doreste sa standardizeze certificatele eliberate la nivel european, fiind o dovada de calatorie, a explicat comisarul european Adina Valean. Cu ajutorul certificatului verde digital…

- Eurodeputatul mureșean, Vincze Lorant a susținut astazi in fața Comitetului pentru Petiții documentul despre gestionarea ursului brun. Documentul a fost inaintat Parlamentului European de reprezentanții Consiliilor Județelor Harghita, Mureș, Covasna și Brașov. Cele patru județe se afla intr-o situație…

- Pachetul de recuperare economica al UE, conceput pentru a ajuta tarile membre sa combata efectele pandemiei de COVID-19, in valoare de 672,5 miliarde de euro, a primit vineri ultima aprobare. Documentul a fost parafat de catre presedintele Parlamentului European, David Sassoli, si premierul portughez…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut, joi, la Bruxelles, o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, David Sassoli, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza la institutiile europene, in perioada 11-12 februarie 2021, pe agenda discutiilor aflandu-se, printre altele, campania de vaccinare…

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a decis susținerea petiției pe care a inițiat-o europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, petitia este legata de respectarea drepturilor lucratorilor romani din Uniunea Europeana.Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa ancheteze in…