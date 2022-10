Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera in Pasajul Unirii pe sensul Universitate- bulevardul Dimitrie Cantemir este sistata pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea și remedierea daunelor provocate de o mașina care a luat foc, a comunicat Primaria Sectorului 4. In comunicat se mai precizeaza ca aceasta masura a fost luata…

- „A ieșit din pasajul Unirii și a stat cateva secunde sa-și revina. Fumul ii intrase in ochi și in plamani și cu greu mai putea respira.Dar nu a ramas mult afara, a intrat inapoi in pasajul inundat cu fum. Pentru ca acolo era nevoie de el...El este Vlasceanu Ionuț, comisar-șef la Brigada Rutiera din…

- Nou incident la Pasajul Unirii, recent reabilitat și pus in siguranța de Primaria Sectorului 4. Astazi, in jurul pranzului, un camion a ramas blocat mai bine de o ora in tunelul rutier din centrul Capitalei. Șoferul vehiculului a ignorat total poarta gabaritica de la intrarea in pasaj dinspre Universitate,…