- Primaria Sector 4 anunta, sambata, redeschiderea Pasajului Unirii, dupa lucrari care au durat 77 de zile. Investitia de 12 milioane de euro a vizat punerea in siguranta a pasajului, lung de 900 de metri. Anunțul a fost facut azi de Primarie intr-un comunicat de presa potrivit Agerpres. „Asa cum a anuntat…

- Guvernul a decis, vineri, alocarea sume de aproximativ 270 milioane de lei pentru 65 de teatre, opere și filarmonici din Romania. Decizia executivului este, insa, criticata de Primarul Sectorului 2 din Capitala care susține ca niciun leu din aceasta suma nu a ajuns și in București.

- Organizatorii UNTOLD estimeaza ca din totalul participanților, 25% sunt din județul Cluj, 15% din strainatate, iar restul de 60% venind din toata Romania. Și anul acesta, au fost prezenți participanți din peste 100 de țari ca Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Italia, Israel și SUA…

- Peste 38 de milioane de persoane din Europa nu-si permit sa plece in concediu o saptamana, in ciuda faptului ca sunt angajate, a declarat Confederatia Sindicatelor Europene. Confederatia Sindicatelor Europene a mentionat Romania, Grecia si Lituania drept statele UE in care o majoritate a angajatilor…

- Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu: „Este un proiect pe care PSD l-a susținut constant in ultimii ani”. „Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana…

- COMUNICAT DE PRESAPremiera in Romania! Start la lucrarile de la Pasajul Unirii! Incepand de duminica, 19 iunie a.c., circulația rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita, timp de doua luni, pana la inceputul lunii septembrie, ca urmare a inceperii lucrarilor de consolidare și punere in siguranța a acestuia.…

- ”Compania romaneasca Alira Grand Vins anunta deschiderea cramei Aliman, in judetul Constanta: o investitie de peste 5 milioane de euro, utilata cu o linie de procesare de ultima generatie si surse regenerabile de energie”, anunta compania. Crama Aliman a luat nastere in iulie 2019 si a fost finalizata…