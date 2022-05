Stiri pe aceeasi tema

- Doua magazine Jumbo din Bucuresti au fost amendate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu peste 100.000 de lei, iar aproximativ 10.000 de produse neconforme au fost retrase de la comercializare, arata reprezentanții autoritații intr-un comunicat de presa. ANPC a anuntat,…

- Imagini dramatice surprinse, joi, in buncarele uzinei Azovstal, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din Mariupol, arata condițiile in care traiesc luptatorii din orașul-port și civilii care s-au adapostit aici: intuneric, inghesuiala, apa pe terminate. Vineri dimineața, biroul președintelui Volodimir…

- Ambasada SUA la Bucuresti atrage atentia, marti, asupra unei tentative de inselaciune care vizeaza Programul Diversity Visa. Mai multe persoane au primit mesaje ca ar fi fost acceptate in program, fiindu-le solicitate date personale. Ambasada le cere tuturor sa nu dea curs solicitarilor, singura modalitate…

- Peste 1.000 de persoane au obținut in mod fradulos, contra unor sume de bani, certificate COVID, fara insa a li se administra serul și chiar fara a fi prezenți fizic in centrul de vaccinare. Mai multe percheziții domiciliare pentru luare și dare de mita au loc luni, sub coordonarea procurorilor din…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti organizeaza duminica, pentru prima data de la declansarea pandemiei, procesiunea de Florii pe strazile Capitalei, la care participa credinciosi si preoti din Bucuresti, dar si din zonele invecinate. Pentru buna desfașurare a evenimentului Brigada Rutiera a…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca respinge luarea de poziție de astazi a Ambasadei Federației Ruse la București in urma incidentului regretabil care a avut loc de dimineața. MAE califica drept „pripita și complet nepotrivita și inoportuna calificarea…

- UPDATE Spatiul aerian al Romaniei, a fost inchis, sambata, incepand cu ora 15.00, pentru toate zborurile operatorilor inregistrati in Federatia Rusa. „In contextul conflictului din Ucraina, Guvernul Romaniei a decis suspendarea ”Acordului intre Guvernul RS Romania si Guvernul URSS privind transporturile…

- O amenda data pentru nepurtarea maștii de protecție a fost anulata, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca obligativitatea purtarii acesteia nu este legala. Decizia instanței nu este definitiva. Amenda a fost acordata in aprilie 2020 unei persoane care nu purta masca, in zona Garii de Nord din București.…