Pasajul pietonal subteran Frumoasa va fi modernizat Primaria Iași a lansat licitația pentru lucrarile de modernizarea a pasajului pietonal subteran Frumoasa, cu o valoare estimata de circa un milion de lei, iar ofertele sunt așteptate de municipalitate pana pe 5 noiembrie. Pasajul asigura subtraversarea caii ferate intre cartierul Nicolina, de pe strada Libertații și zona Frumoasa, pe stradela Cetațuii. Lungimea totala a pasajului ajunge la 40 metri. Pasajul se afla in stare de degradare de mai mult timp. Problema pasajului a fost pusa in Consiliul Local de catre consilierul Razvan Timofciuc. In caietul de sarcini aferent licitației se precizeaza… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

