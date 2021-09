Pasajul pe DN 1 la Predeal, reparat pe jumătate. Restricţiile de circulație rămân în vigoare, începe etapa a doua Luni, 27 septembrie, s-au incheiat primele lucrari de reparație a carosabilului de pe pasajul peste calea ferata pe DN1, la Predeal. Lucrarile s-au facut pe sensul Brașov – București și au durat o saptamana. Insa restrictiile de circulatie raman in vigoare, pentru ca vor incepe lucrarile pe cel de-al doilea sens. De marți va incepe operațiunea de indepartare a straturilor de asfalt și a hidroizolației de pe sensul București – Brașov. Circulatia se va desfasura dirijat de semafoare, pe o singura banda, anunța Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. DRDP Brașov recomanda rute ocolitoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

