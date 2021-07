Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Gradiștea și Moara Vlasiei, aceștia din urma facand parte din Organizația Cercetașilor din comuna in care locuiesc, au dovedit, din nou, ca iubesc natura și frumusețile acesteia. Vineri, pe 11 iunie, ei au celebrat Ziua Mondiala a Mediului și au susținut o sesiune de referate pe teme legate…

- Petrecerea oferita de Primarie celor mici, de 1 Iunie, s-a mutat sambata, 5 iunie 2021 Pentru 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copilului, Primaria orașului Magurele s-a pregatit, pentru cei mici, cu o petrecere de neuitat. Din pacate, condițiile meteorologie nu au permis, la acel moment, activitațile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DNCB, in apropierea localitatii Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, a avut loc o coliziune in care au fost implicate 4 autovehicule. Din primele date, 4 persoane au suferit leziuni usoare, fiind ingrijite medical la fata…

- Suntem la jumatate de an de la alegerile locale, o perioada destul de agitata in care administrația locala a trebuit sa se reinventeze pentru a face fața provocarilor impuse de pandemia de coronavirus. Pentru ca orașul Pantelimon are o lista plina de proiecte in derulare, primarul Marian Ivan ne vorbește…

- Grigore Marian Dumitru prezinta planurile și proiectele de investiții aprobate in ședința de buget Primarul interimar al orașului Bragadiru, Grigore Marian Dumitru, a semnalat, de asemenea, necesitatea unor precizari referitoare la afirmațiile candidatului PMP la funcția de primar al orașului Bragadiru,…

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, a prezentat saptamana trecuta, intr-o conferinta de presa, evolutia transportului public in zona metropolitana București – Ilfov. Intr-un interviu acordat in luna aprilie Agerpres, seful STB spunea ca reorganizarea societatii este…

- Exista o zona in orașul Bragadiru, la limita cu Sectorul 5 al Capitalei, in care unii oameni fac ce vor, construiesc ilegal și se considera stapani pe niște terenuri care de fapt nu le aparțin. Se știe deja ca orașul Bragadiru este o localitate care se confrunta zilnic cu provocari ce pun administrația…