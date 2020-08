Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de pornire la licitatie al locomotivelor si vagoanelor Regiotrans este de aproape 1 milion de euro. Licitatiile se vor desfasura online si vor avea loc in perioada 22-24 septembrie 2020. In dosarul Regiotrans, compania feroviara privata este judecata pentru ca, intre 2009 si 2015, a beneficiat…

- MOLDOVA NOUA – In weekend, reprezentantul firmei investitoare a expus pe larg obiectivul, proiectul de HCL pentru vanzarea terenului fiind prezentat consilierilor locali! In sedinta Consiliului Local de sambata a fost prezentat acest proiect pentru vanzarea unui teren de 5.000 mp, necesar amplasarii…

- Deputatul Cosette Chichirau, presedintele filialei iesene a USR, a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca la alegerile locale isi doreste sa obtina mandatul de primar al Iasiului. "Obiectivul nostru este sa castigam Primaria Iasi, sa castigam presedintia Consiliului Judetean Iasi…

- Podul de peste raul Mureș, pe DJ 107E, ce face legatura intre Aiud și Ciumbrud, va fi consolidat de catre Consiliul Județean Alba printr-o investiție de peste 3,3 milioane de lei. Lucrarile vor include, printre altele, refacerea parții carosabile, a trotuarelor și a rampelor de acces, relocarea conductelor…

- Sute de kilograme de deșeuri menajere și nemenajere au fost scoase in ultimele 2 zile de la ultimul etaj din blocul 2 de pe strada Mihai Eminescu. Deșeurile au fost aruncate de o parte din locatarii blocului, in interiorul unui apartament din spațiul locativ al statului nelocuit și in casa liftului.…

- Mașinile deținute de catre Gheorghe Dinca, barbatul de 67 de ani acuzat de rapirea și uciderea a doua tinere din Caracal, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, au fost scoase la vanzare prin licitație, noteaza B1 TV. Chiar daca nu exista o sentința definitiva in cazul crimelor de la Caracal, cele doua…

- Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a lansat platforma online pentru licitatii publice prin mijloace electronice. Platforma poate fi accesata aici: https://anabi.just.ro/licitatiionline. Utilizatorii pot licita pentru bunuri confiscate de autoritați.