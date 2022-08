Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a publicat noi imagini de pe santierul pasajului Domnesti, urmatorul care ar putea fi deschis pe Centura Capitalei. Potrivit acestuia, pasajul este tot mai aproape sa fie dat in trafic.

- Cum sa folosești Google Maps daca uiți des unde parchezi mașina. Pe langa faptul ca te ajuta sa ajungi la destinație, Google Mape te poate ajuta sa iți gasești și mașina in caz ca ai uitat unde ai parcat-o. Tot ce trebuie sa faci este sa utilizezi opțiunea Saved Parking. Lanseaza Google Maps și atinge…

- ”Am continuat discutiile despre constructia noilor reactoare de la Cernavoda cu Reta Jo Lewis – Presedintele US Exim Bank din SUA. In cadrul intalnirii am discutat despre sprijinul pe care Romania il va primi pentru reactoarele 3 si 4. Totodata, presedintele Exim Bank a reiterat dorinta de a sprijini…

- Contractul pentru studiul de fezabilitate necesar realizarii a inca 13 noduri rutiere pe autostrazile din Romania, intre care si noul rutier Sibot, pe Autostrada A1 Sebes – Deva, a fost semnat vineri, 15 iulie, a anuntat secretarul de stat in Transporturi, Ionel Scriosteanu. Contractul prevede elaborarea…

- In vederea asigurarii activitatilor de decongestionare si fluidizare a traficului si circulatiei in conditii de siguranta pe DN2 pe segmentul de drum Suceava – Siret, motivate de faptul ca, circulatia in ultima perioada s-a desfasurat pe partea carosabila dar si pe acostament, ducand la ruperea acestuia,…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Secției de Drumuri Naționale intervenția in regim de urgența pentru consolidarea acostamentelor DN 2 in apropierea vamii Siret. Alexandru Moldovan a precizat ca a facut aceasta solicitare in vederea asigurarii activitaților de decongestionare…

- Mai multe masuri necesare pentru imbunatațirea situației in vami și fluidizarea traficului la frontiera moldo-romana au fost aprobate astazi in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale.

