Traficul rutier pe pasajul suprateran de la Domnești a fost deschis vineri la pranz. Astfel ca deja primele mașini au circulat pe acest pasaj indelung așteptat de catre șoferii care au drum in zona. „Este un moment așteptat de ani de zile atat de cei care locuiesc in zona, cat și de cei care tranziteaza […] The post Pasajul Domnești a fost deschis circulației - VIDEO first appeared on Ziarul National .