Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca lucrarile la pasajul Doamna Ghica au fost reluate si, din toamna acestui an, vor fi doua benzi de circulatie pe sens, revenindu-se astfel la situatia de dinainte de deschiderea santierului. Lucrarea ar urma sa fie finalizata la sfarsitul anului…

- Vești bune pentru toți studenții bucureșteni! Universitatea din București iși reia cursurile in format fizic, odata cu inceperea anului universitar 2021-2022. Mai mult decat atat, tot de la 1 octombrie, se redeschid și caminele studențești. Iata anunțul facut de conducerea Universitații din București!

- Compania Naționala de Administare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat impunerea unor restricții de trafic pe Centura Capitalei, intre Mogoșoaia și Otopeni, incepand de vineri, pentru efectuarea unor...

- Vești incredibile pentru fanii PRO TV. Una dintre cele mai iubite emisiuni de la postul din Pache Protopopescu va fi scoasa din grila de toamna de la PRO. Fanii celebrului show de talente vor ramane fara cuvinte. Ce incepe in locul acestuia. Emisiunea scoasa din grila PRO TV de toamna Da, este adevarat.…

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, propune ca din toamna anului 2022 sa fie prelungita perioada anului scolar. „Structura anului scolar pentru anul scolar 2021-2022 este deja stabilita. Mai departe, din toamna anului 2022, am facut publica opinia mea, pe care o sustin: este nevoie de o crestere…

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, propune ca din toamna anului 2022 sa fie lungita perioada anului scolar, el explicand ca a facut o propunere in acest sens chiar pentru anul scolar 2021-2022, dar ca aceasta nu a fost acceptata, fiind invocata predictibilitatea, arata News.ro. „Structura…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul in care au fost implicate doua TIR-uri a avut loc pe DN 7, la intersecția cu DJ 707 A, km. 457, intre localitațile Savarșin și Birchiș, județul Arad, informeaza Mediafax.Impactul nu s-a soldat cu persoane ranite,…

- Noul presedinte al Aktor, grecul Christos Panagiotopulos, s-a deplasat special in Romania in aceste zile pentru a discuta cu reprezentantii CNAIR si ai Ministerului Transporturilor. La final, el a venit cu o veste buna si a anuntat ca in Romania va fi deschisa o noua autostrada.