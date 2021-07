Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru cel mai mare contract de infrastructura lansat vreodata in Romania se va da doar intre asocieri și firme din Europa si Turcia. Compania de Drumuri a verificat ofertele primite. Din 15 firme și asocieri, care s-au aratat interesate de construirea celor 37 de kilometri dintre Cornetu și Tigveni,…

- 686 de milioane de lei – atat au fost despagubirile platite din 2019 incoace de Compania de Drumuri constructorilor care lucreaza sau au lucrat la realizarea de autostrazi și reabilitarea de drumuri naționale. Cu acești bani s-ar fi putut finanța, de exemplu, lucrarile la doisprezece kilometri din Autostrada…

- Compania de salubritate Romprest a anunțat sambata seara ca va putea relua activitatea de ridicare a deșeurilor din Sectorul 1 dupa ce a ajuns la o ințelegere cu trei firme pentru permite accesul in stațiile de sortare, potrivit unui comunicat de presa. Ridicarea gunoaielor din Sectorul 1 a fost oprita…

- Proiectul de modernizare al drumului național 7A a fost contestat. Straco Group a ținut morțiș de contract. Firma care caștigase licitația pentru modernizarea drumului din inima munților nu a facut nimic, iar litigiul a fost inregistrat la Curtea de Apel Craiova. Instanța a respins, insa, recursul…

- Compania de Drumuri investeste circa 440 de milioane de lei in realizarea a patru pasaje acolo unde Centura Capitalei intalneste importante drumuri locale, insa, singurul proiect care pare sa fie gata anul acesta este pasajul Mogosoaia.

- Contract de proiectare si executie a unui nou lot de pe centura capitalei Compania de Drumuri a semnat contractul pentru proiectarea si executia unui nou lot de pe Autostrada de centura a capitalei - A 0, care va avea în total o lungime de 100 de kilometri. Este vorba despre lotul 2,…

- Penny Romania isi propune sa investeasca 5,128 milioane de lei, respectiv echivalentul a peste un miliard de euro, pana in 2029, in principal in extinderea retelei sale pana la un total de 619 magazine si 6 centre logistice, informeaza compania printr-un comunicat transmis marti AGERPRES. "Penny…

- Obenman Construct va efectua lucrari de infrastructura la cartier de locuinte, zona sere, oras Cernavoda, judetul Constanta. Primaria orasului Cernavoda a incheiat un acord cadru pentru modificare contractuala la contractul nr. 19404 20.06.2018 aferent obiectivului de investitii ldquo;Lucrari de infrastructura…