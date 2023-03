Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta facturi mai mici la energia electrica consumata pentru iluminatul stradal, dupa ce Primaria Capitalei a obtinut finantare nerambursabila de la Administratia Fondului de Mediu (AFM) in valoare de 25 milioane lei pentru modernizarea sistemului de iluminat public…

- Primarul general nu i-a permis Magazinului Unirea sa refaca trotuarul și l-a amendat pe Robert Negoița pentru ca a amenajat zona. Primaria Municipiului București (PMB) a amendat Primaria Sectorului 3 (PS3) pentru ca a reabilitat fara sa aiba autorizație de construcție pietonalul din Piața Unirii din…

- Vești proaste pentru șoferii in București, sau pentru cei care ajung in Capitala. Se schimba din nou regulile pentru parcarile din București, iar din nou, avantajați sunt riveranii. Potrivit Antena 3, municipalitatea a decis ca incepand cu 1 martie sa intre in vigoare noi tarife pentru parcarea din…

- Cine s-ar fi gandit la asta. Ana Oros, femeia care a fost atacata și ucisa de caini, in zona Lacul Morii din Capitala, nu scapa de maidanezi nici dupa moarte. O haita de caini, care par periculoși, și-au facut apariția la capela unde a fost depus trupul neinsuflețit al Anei Oros. Poliția locala Sector…

- Singura instituție responsabila de capturarea cainilor fara stapan este Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, a reiterat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, miercuri, 25 ianuarie, intr-o conferința de presa. El acuza ASPA ca s-a concentrat pe prevenție și targuri de adopții „care…

- Au trecut trei zile de la tragedia de langa Lacul Morii din Capitala, unde o femeie și-a pierdut viața, dupa ce a fost mușcata de caini fara stapan, iar autoritațile par sa nu faca niciun demers pentru ca astfel de incidente sa nu mai intample. Avocatul Daniel Velicu a explicat, pentru “Romania libera”,…

- Primaria Capitalei a lansat in SEAP procedura de achizitie a serviciilor de expertizare tehnica a Pasajului Basarab, astfel incat, dupa mai mult de un deceniu, receptia acestui obiectiv de investitii sa poata fi finalizata, a anuntat, joi, primarul Nicusor Dan. Fii la curent cu cele mai noi…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre accidentul din Pasajul Unirii de vineri, atunci cand un autocar plin cu turiști greci a ajuns strivit și un om a murit. Edilul spune ca lucrarile de consolidare de la Pasajul Unirii tin „exclusiv” de Primaria Sectorului 4, care a preluat aceasta…