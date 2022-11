Stiri pe aceeasi tema

- Un militar francez a fost gasit mort, duminica, in camera unui hotel din Bucuresti. El are o plaga injunghiata in gat, dar se pare ca decesul a survenit in zilele anterioare. In camera nu exista urme vizibile de patrundere fortata sau de jaf. Surse judiciare au declarat, duminica, pentru News.ro, ca…

- UPDATE Ora 10.20: “Ventilația la pasaj e facuta pentru un trafic normal. Cand o mașina ia foc in interiorul pasajului, e normal ca cantitatea de fum sa fie mai mare, iar evacuarea sa necesite cel puțin jumatate de ora” a declarat prefectul Toni Grebla. “E un incident de trafic, s-a intamplat sa ia foc…

- Una dintre caile de acces dintre Romania și Ucraina a inceput sa cedeze. Podul istoric de la Sighetu Marmației se scutura la fiecare mașina care trece. Autoritațile locale au cerut bani de la minister pentru a reabilita construcția, insa fondurile se lasa așteptate. Și nu este singurul pod din nordul…