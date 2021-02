Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea subterană, strada Ion Creangă din preajma fostului Cinematograf „Flacăra”, care nu a fost niciodată reparată, în proces de renovare. Despre acesta a anunțat primarul general Ion Ceban in cadrul unei postari pe pagina sa de Facebook. Potrivit edilul, se lucrează la reabilitarea pereților…

- Presedintele Klaus Iohannis iși vede de viața, dupa ce 6 oameni au murit in urma incendiului din Institutul Matei Balș, iar 4 dintre ei sunt atat de carbonizați incat nu pot fi recunoscuți nici macar de rude. Președintele s-a dus sa schieze, sambata, pe partia de la Paltinis, la numai o zi de la tragedie.…

- Craterul de cativa metri adancime, format langa un trotuar in cartierul Posta Veche din sectorul Rascani al Capitalei, este deja in reparatie. Problema a fost depistata de carabinierii care patrulau prin preajma.

- Doua camioane au intrat in coliziune pe un pod aflat in reparație, in preajma satului Bravicea din raionul Calarași. Poliția a fost sesizata in dimineața zilei de 21 decembrie, la ora 6:20, despre cele intamplate. S-a stabilit ca unul dintre conducatorii auto, in varsta de 51 ani de ani, care conducea…

- Scandal intr-o curte de pe strada Calea Ieșilor din Capitala. Locatarii mai multor blocuri se arata nemultumiti ca, langa locul unde obisnuiesc sa se joace copiii lor, a inceput sa fie amenajata o platforma de deseuri menajere.

- Primarul general Ion Ceban a inspectat lucrarile de reparație a trotuarului si subteranei din str. Calea Iesilor. Potrivit acestuia, continua lucrarile de reparatie de la sensul giratoriu str. Ion Creanga spre Parcul „Alunelul”. Dupa ce a fost decapat asfaltul vechi, actualmente sint montate bordurile…