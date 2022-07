Pasagerii unui tren de pe ruta Craiova – București au rămas în câmp două ore, fără aer condiționat Un tren care circula pe ruta Craiova – București a ramas in camp doua ore, duminica, din cauza caniculei. Problema tehnica a aparut la locomotiva trenului IR 1596. „Din cauza temperaturilor extrem de ridicate a intervenit o problema tehnica la locomotiva trenului IR 1596. S-a dat locomotiva de ajutor și trenul va pleca spre destinația […] The post Pasagerii unui tren de pe ruta Craiova – București au ramas in camp doua ore, fara aer condiționat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

