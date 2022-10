Pasagerii unui avion care trebuia să plece din Suceava la Londra, ținuți o oră în aeronavă: Două persoane au LEȘINAT Pasagerii unui avion care trebuia sa plece spre Luton de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava reclama ca au fost ținuți timp de aproape o ora in aeronava, fara aer condiționat, la temperaturi ridicate, din cauza unor probleme tehnice care au impiedicat decolarea, iar doi dintre calatori au leșinat, conform stirisuceava.ro.Aeronava trebuia sa plece spre Londra la ora 11:50 de pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava, insa plecarea sa a fost amanata pana dupa ora 23.00. Ulterior, decolarea a fost, din nou, amanata pentru duminica, la ora 10.30.Piloții au constatat o problema la unul dintre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

