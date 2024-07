Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii care deschid ușa trenului in timpul mersului risca amenzi de 400 de lei Pasagerii care deschid usa trenului in timpul mersului risca amenzi intre 250 si 400 lei, intrucat astfel de actiuni se pot solda cu evenimente tragice, avertizeaza CFR Calatori, intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES.…

- Calatorii care deschid usa trenului in timpul mersului risca amenzi intre 250 si 400 lei, intrucat astfel de actiuni se pot solda cu evenimente tragice, a anuntat CFR Calatori, citata de Agerpres. „Persoanele care aleg sa calatoreasca cu trenul trebuie sa aiba in vedere respectarea normelor privind…

- Anunțul CFR Calatori Pasagerii care deschid usa trenului in timpul mersului risca amenzi intre 250 si 400 lei, intrucat astfel de actiuni se pot solda cu evenimente tragice, avertizeaza CFR Calatori . „Persoanele care aleg sa calatoreasca cu trenul trebuie sa aiba in vedere respectarea normelor privind…

- CFR Calatori a anunțat miercuri, 10 iulie, ca pasagerii care care deblocheaza sistemul automat de inchidere a ușii in timpul mersului risca amenzi intre 250 și 400 lei conform HG 203/1994. Operatorul național feroviar a tras un semnal de alarma asupra pericolului la care se supun pasagerii…

- Persoanele care aleg sa calatoreasca cu trenul trebuie sa aiba in vedere respectarea normelor privind transportul cu acest mijloc de deplasare si sa nu puna in pericol siguranta lor sau a altor pasageri. CFR Calatori trage un semnal de alarma asupra pericolului la care se supun pasagerii care deblocheaza…

- In contextul in care canicula a „invaluit” Romania, iar temperaturile ridicate de afara se resimt și in multe mijloace de transport in comun, caldura suparatoare poate sa apara și in vagoanele de tren, in cazul in care instalațiile de climatizare nu mai fac fața. Insa e important de avut in vedere un…

- CFR Calatori a avertizat, miercuri, intr-un comunicat, ca pasagerii care deschid usa trenului in timpul mersului risca amenzi intre 250 si 400 lei, intrucat astfel de actiuni se pot solda cu evenimente tragice, relateaza Agerpres.„Persoanele care aleg sa calatoreasca cu trenul trebuie sa aiba in vedere…

- "Persoanele care aleg sa calatoreasca cu trenul trebuie sa aiba in vedere respectarea normelor privind transportul cu acest mijloc de deplasare si sa nu puna in pericol siguranta lor sau a altor pasageri. CFR Calatori trage un semnal de alarma asupra pericolului la care se supun pasagerii care deblocheaza…