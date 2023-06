Stiri pe aceeasi tema

- Paza de Coasta americana prezinta joi, intr-o conferinta de presa, la Boston, condoleante familiilor celor cinci pasageri ai submersibilului Titan, confirmand astfel moartea acestora, relateaza AFP. Fragmente au fost descoprite la aproximativ 480 de metri de prova Titanicului, anunta Paza de Coasta…

- Un „camp de resturi” a fost descoperit in apropierea epavei Titanicului, in zona de cautare a submersibilului Titan, de catre roboții trimiși de echipele de salvare. Anunțul a fost facut de Garda de Coasta, care a precizat ca experții din cadrul comandamentului unificat evalueaza informațiile. ”Cadrul…

- Ramașițe au fost descoperite in apropierea epavei Titanicului, in zona de cautare a submarinului Titan, de catre roboții trimiși de echipele de salvare, potrivit BBC. Anunțul a fost facut de Garda de Coasta, care a precizat ca experții din cadrul comandamentului unificat evalueaza informațiile.

- Wendy Rush, care este casatorita cu Stockton Rush, directorul executiv al companiei OceanGate si pilotul de la bordul submersibilului Titan, este descendenta unui cuplu care si-a pierdut viata la bordul celebrei nave Titanic. The New York Times scrie ca Wendy Rush este stra-stranepoata lui Isidor si…

- Garda de Coasta a confirmat ca au fost auzite mai multe zgomote subacvatice, dar nu este clar daca acestea provin de la submersibil. Potrivit CNN, ar fi vorba despre zgomote regulate, „ca niște batai”. Experții și echipamentele care le-au studiat au indicat „ca zgomotul este potențial generat” de ocupanții…

- Cinci persoane se aflau la bordul submarinului disparut duminica, in Oceanul Atlantic, cind se indrepta spre epava Titanicului, a anunțat Garda de Coasta a SUA și compania care deține submarinul. Deși o lista oficiala privind identitatea pasagerilor nu a fost inaintata, tabloidului britanic Daily Mail…

- Un submarin folosit la vizitarea epavei Titanicului de catre turisti a fost dat ”disparut” in Oceanul Atlantic si a declansat o operatiune de cautare si salvare, relateaza BBC News. O operatune de cautare a submarinului era in desfasurare luni, a declarat pentru BBC Paza de Coasta din Boston. Nu se…

- Paza de Coasta a SUA a confiscat peste 14.153 de kilograme de cocaina in valoare de peste 186 de milioane de dolari. Autoritatile au declarat ca drogurile au fost interceptate in timpul a noua cazuri separate in apele internationale din Oceanul Atlantic si Marea Caraibelor. Doisprezece presupusi contrabandisti…