- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri ca un al doilea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat la un cetațean roman, membru al echipajului pe vasul de croaziera Diamond Princess.

- Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess, la bordul caruia au fost identificate mai multe persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19, au inceput sa debarce miercuri. Debarcarea pasagerilor de pe nava de croaziera pe care se afla și 17 romani, vine dupa o perioada de carantina de doua…

- MAE a transmis ca in aceastasaptamana, miercuri, dupa finalizarea perioadei actuale de carantina, pasagerii vor putea parasi vasul pe baza unui certificat medical eliberat de autoritațile japoneze, in timp ce romanii membri ai echipajului pot fi supuși unei noi perioade de carantina de 14 zile. La…

- Pasagerii de pe pachebotul de lux Diamond Princess care nu sunt infectati cu coronavirus au inceput sa fie evacuati, scrie antena3.ro.250 de americani au fost deja preluati de o cursa aeriana pusa la dispozitie de Washington.16 romani sunt captivi, in continuare, in inchisoarea plutitoare din Japonia.Romanul…

- Pasagerii de pe pachebotul de lux Diamond Princess care nu sunt infectati cu coronavirus au inceput sa fie evacuati. 250 de americani au fost deja preluati de o cursa aeriana pusa la dispozitie de Washington. 16 romani sunt captivi, in continuare, in inchisoarea plutitoare din Japonia. Romanul diagnosticat…

- Ingrijorate de raspandirea rapida a noului coronavirus pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in portul Yokohama (Japonia), mai multe tari au decis sa-si evacueze imediat cetatenii.

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…