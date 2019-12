Pasagerii curselor aeriene care nu au fost multumiti pot depune reclamatii la operatorul aerian si la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), potrivit unei informari postate pe site-ul autoritatii.



Avand in vedere faptul ca este perioada vacantelor de iarna, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor reaminteste drepturile pasagerilor.



"Daca un pasager apreciaza ca i-au fost incalcate drepturile prevazute in Regulament, recomandam sa adreseze mai intai o reclamatie companiei aeriene in cauza. In cazul in care nu este multumit de raspunsul…