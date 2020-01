Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut in China este mult mai mare decat arata cifrele oficiale, sustin oamenii de stiinta, citati de BBC. Patruzeci si unu de cazuri ale noului virus au fost confirmate de laborator, însa expertii din Marea Britanie estimeaza…

- Misterioasa pneumonie virala aparuta in China, al carei virus face parte din aceeasi familie ca si SARS, a facut o doua victima, au anuntat joi autoritatile sanitare, relateaza AFP, citata de Agerpres.Un barbat de 69 de ani a murit miercuri la Wuhan, unde maladia a fost detectata luna trecuta pentru…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters. Primele cazuri au fost identificate in localitatea chineza Wuhan,…

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia. Un barbat de 30 de ani din prefectura Kanagawa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China ar putea sa se raspandeasca in intreaga lume, informeaza Reuters. Acesta este motivul pentru care spitalele au fost avertizate sa fie pregatite in eventualitatea unui asemenea scenariu. Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul…

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…

- In 12 ianuarie a trecut prin canalul Panama cel mai mortal submarin din lume, USS Triton ‐ clasa Los Angeles , 24 rachete nucleare ( fiecare racheta este echivalentul a 10 bombe atomice gen Hiroshima) , total arsenal 8,2 megatone. Merge spre Golful Persic, Iran. Tag-uri Nume: USS TRITON Tag-uri Institutii: …

- O tanara din SUA ofera o recompensa de 7.000 de dolari celui care o ajuta sa-și gaseasca cainele furat. Este vorba de un ciobanesc australian, in varsta de cinci ani, noteaza noticieros.televisa.com.Patrupedul se numește Jackson și a fost furat saptamana trecuta din fața unui magazin alimentar din zona…