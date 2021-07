Pasagerii cu certificat digital nu mai trec prin controlul DSP de la aeroportul Otopeni

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru toți cetațenii care sosesc in Romania din țarile de pe lista galbena. Potrivit unui comunicat transmis de Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB), toate persoanele care dețin certificatul digital pot utiliza fluxul verde, fara a mai aștepta sa fie controlați de DSP in zonele…

- Incepand de astazi, 13 iulie, toți pasagerii care sosesc pe aeroportul Henri Coanda din țari aflate pe lista galbena pot utiliza fluxul verde (fara control DSP) daca prezinta un certificat digital european COVID sau un test PCR efectuat cu cel mult 72 ore inainte de imbarcare.Pasagerii care sosesc din…

- Reguli pentru pasagerii care sosesc pe Aeroportul Henri Coanda Foto: Arhiva Începând de astazi, 13 iulie, toti pasagerii care sosesc pe Aeroportul Henri Coanda, din tari aflate pe lista galbena, pot utiliza fluxul verde (fara control DSP) daca prezinta un certificat…

- Toti pasagerii care sosesc pe aeroportul Henri Coanda din tari aflate pe lista galbena pot utiliza fluxul verde (fara control DSP) daca prezinta un certificat digital european COVID sau un test PCR efectuat cu cel mult 72 ore inainte de imbarcare, incepand de marti, 13 iulie, a anuntat Compania Nationala…

- Toți pasagerii care sosesc pe aeroportul Henri Coanda din țari aflate pe lista galbena nu mai trec prin control DSP daca prezinta un certificat digital european COVID sau un test PCR efectuat cu cel mult 72 ore inainte de imbarcare, transmite Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB). Masura se…

- Pasagerii care au certificat digital european nu mai trec, de marți, prin controlul DSP din aeroport, a anunțat Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB). „Incepand de astazi, 13 iulie, toți...

- Situația s-a agravat in intervalul 12.00 - 13.30, cand pe aeroportul Internațional din Otopeni au debarcat peste 1200 de pasageri veniti din state aflate in zone galbene. Aglomeratia semnificativa din zonele de triaj DSP i-a facut pe unii pasageri sa devina recalcitranti. Potrivit Realitatea Plus, procedurile…

- Situația s-a agravat in intervalul 12.00 - 13.30, cand pe aeroportul Internațional din Otopeni au debarcat peste 1200 de pasageri veniti din state aflate in zone galbene. Aglomeratia semnificativa din zonele de triaj DSP i-a facut pe unii pasageri sa devina recalcitranti. Potrivit Realitatea Plus, procedurile…