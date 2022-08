Pasagerii Blue Air ajung întotdeauna la destinațiile lor Ne respectam promisiunile și ne respectam pasagerii care achiziționeaza bilete de avion Blue Air. Continuam sa informam periodic audiența despre pasagerii transportați și zborurile efectuate. Blue Air anunța ca in, saptamana 31, a transportat 76,175 pasageri pe zborurile comerciale operate din/catre Romania spre/din Belgia, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Israel, Norvegia, Olanda, Portugalia, Romania, Suedia, Spania și UK. Blue Air informeaza ca in aceeași perioada, nu a anulat nici un zbor, operand programul complet, respectiv 521 zboruri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

